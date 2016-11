Wendlingen (pol) - Ein Beauty-Salon in der Kirchheimer Straße ist in der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 20 und 9 Uhr, das Ziel von Einbrechern gewesen. Über einen Hintereingang gelangten die Täter in den Hausflur und bohrten anschließend den Schließzylinder des hinteren Einganges zum Salon auf. Hier wurden zwei neuwertige Laserbehandlungsgeräte sowie ein kompletter Tresor entwendet. Ein vorgefundener Fernseher wurde ebenfalls zur Beute. Der Gesamtschaden bewegt sich im Bereich von 100.000 Euro. Das Polizeirevier in Nürtingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07022/9224-0.

