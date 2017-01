Leinfelden-Echterdingen (pol) - Unbekannte sind am Mittwoch in Musberg in ein Wohnhaus in Ortsrandlage eingebrochen, so die Polizei. Die Tat ereignete sich zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr im Schloßbergweg. Die Diebe trennten zunächst ein Stück des geschlossenen Rollladens der Terrassentür heraus. Anschließend brachen die Unbekannten die Terrassentür auf. Alle Räume und Behältnisse im Erdgeschoss wurden durchsucht. Ob und was genau die Diebe gestohlen haben, konnte noch nicht festgestellt werden.

