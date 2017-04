Filderstadt (pol) - In das Bildungszentrum Seefälle in Bonlanden sowie zwei Geschäfte in Plattenhardt ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. Ob ein Tatzusammenhang besteht, muss noch ermittelt werden, berichtet die Polizei.

Über eine aufgehebelte Tür gelangte ein bislang unbekannter Täter in das Bildungszentrum. Im Inneren wurden mehrere Türen der Realschule und der Werkrealschule gewaltsam geöffnet. Der Unbekannte öffnete in den Lehrerzimmern und Sekretariaten mehrere Schränke sowie die Spinde der Lehrer. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor.

In der Goethestraße brach ein Täter die Eingangstür in den Lagerraum eines Sanitätsgeschäfts auf. Da im Inneren nichts durchwühlt beziehungsweise entwendet worden war, wurde der Einbrecher bei der Tatausführung eventuell gestört.

Auf bislang ungeklärte Weise drang ein Einbrecher in die Räumlichkeiten einer Wäscherei in der Mörikestraße ein. Dort fand der Langfinger mehrere Hundert Euro Bargeld. Es konnten keine Aufbruchspuren entdeckt werden.

Kriminaltechniker haben die Spurensicherung übernommen. Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter Telefon 0711/70913 um sachdienliche Hinweise.