Esslingen (pol) - Aus einem geparkten Pkw sind am Mittwoch eine Damenhandtasche und ein Rucksack gestohlen worden, so die Polizei. Der Diebstahl ereignete sich tagsüber zwischen 10 Uhr und 16.30 Uhr. Eine 34 Jahre alte Frau stellte ihren Opel Astra auf der Ebene 4 des Parkhauses am Pliensauturm ab. Im Laufe des Tages schlug ein Unbekannter zwei Seitenscheiben ein und nahm die erkennbar im Fahrzeug aufbewahrten Gegenstände an sich. Das Diebesgut hat einen geringen Wert. Der Schaden am Auto beträgt etwa 1.000 Euro.Des Weitern zerschlug zwischen 17.30 Uhr und 18.15 Uhr ein Unbekannter in der Tiefgarage Lammgarten die Seitenscheibe eines geparkten Skoda. Auf den Sitz dahinter befanden sich sichtbar eine Aktentasche und ein Notebook. Gestohlen wurde nichts. Eventuell wurde der Dieb bei der weiteren Tatausführung gestört. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Die Polizei rät: Bieten Sie Langfingern keine Gelegenheit. Lassen Sie keine Wertsachen oder Taschen sichtbar im Fahrzeug liegen. Bedenken Sie, dass selbst leere Taschen oder Behältnisse mit wertlosem Inhalt für Diebe unnötige Anreize schaffen.