Esslingen (pol) - Ein junger Mann ist am Mittwoch kurz vor Mittag in eine unverschlossene Wohnung in der Obertorstraße eingedrungen und hat eine Geldbörse entwendet. Laut Polizei war das Opfer gegen 11.15 Uhr im Hinterhof mit Säuberungsarbeiten beschäftigt, als sie Geräusche aus dem Inneren wahrnahm. Sie ging deshalb ins Haus zurück, um nachzuschauen. Im Treppenhaus begegnete sie einem unbekannten, ihr fremden Mann, der schnellen Schrittes verschwand. Die Frau ging in ihre Wohnung im ersten Obergeschoss und bemerkte, dass ihre Geldbörse fehlte.

Anzeige

Diese hatte sie in einem Rucksack, welcher im Wohnzimmer stand. Darin befanden sich der Ausweis, die EC-Karte, persönliche Papiere und eine geringe Menge Bargeld. Der Tatverdächtige soll etwa 25 Jahre alt, circa 175 cm groß und hellhäutig gewesen sein. Er hatte schwarze, glatte, zum Pferdeschwanz gebundene Haare und war bekleidet mit einer roten Sporthose bis zu den Waden, einem weißen T-Shirt und weißen Socken. Er führte einen dunklen Rucksack sowie zwei prall gefüllte Penny-Plastiktaschen mit.