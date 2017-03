Esslingen (pol) - Eine 18 Jahre alte Autofahrerin ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Hindenburgstraße leicht verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Eine 59 Jahre alte Toyota-Fahrerin fuhr auf der Blumenstraße und wollte die Bismarckstraße geradewegs überqueren. Dabei übersah sie die vorfahrtberechtigte Frau am Steuer eines Opels. Beim Zusammenstoß wurde der Toyota stark beschädigt und musste deshalb abgeschleppt werden. Die Opel-Fahrerin verletzte sich leicht. Vorsorglich wurde ein Rettungswagen zur Unfallstelle hinzugerufen.

