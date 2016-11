Esslingen (pol) - Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich laut Polizei am Sonntagmittag, gegen 12.45 Uhr, an der Kreuzung Moltkestraße und Jakobstraße ereignet hat. Eine 49-jährige Nürtingerin war mit ihrem VW Multivan auf der Moltkestraße unterwegs. Ohne ihre Wartepflicht zu beachten, fuhr sie in die Kreuzung ein. Hierdurch übersah sie einen von rechts auf der vorfahrtsberechtigen Jakobstraße heranfahrenden VW Sharan. Dessen 37-jährige Fahrerin hatte keine Möglichkeit mehr, rechtzeitig zu reagieren, so dass beide Fahrzeuge zusammenkrachten. Die Fahrzeuginsassen waren alle angegurtet. Verletzt wurde niemand. Der VW Sharan war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden an den beiden Autos wird auf etwa 6.000 Euro beziffert.

