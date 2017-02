Nürtingen (pol) - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr in der Berliner Straße gekommen. Verletzt wurde niemand. Der 63 Jahre alte Lenker eines Opel Zafira fuhr nach Polizeiangaben über die Berliner Straße in Richtung Roßdorf. An der Einmündung der Holbeinstraße missachtete der Opel-Fahrer die Vorfahrt eines 55 Jahre alten Lenkers eines BMW X1. Daraufhin stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit.

Anzeige