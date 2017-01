Stuttgart (pol) - Unbekannte haben am Sonntag (22.01.2017) gegen 17:00 Uhr im Zug IRE 4227, Fahrtrichtung Stuttgart-Lindau offenbar die Sporttasche eines 31-Jährigen gestohlen, so die Polizei.

Der Mann ging kurz nach Abfahrt im Hauptbahnhof Stuttgart auf die Zugtoilette und lies laut eigenen Angaben seine schwarze Tasche unbeaufsichtigt auf dem Sitz liegen. Den Diebstahl bemerkte der Mann auf Höhe Esslingen, als er an seinen Platz zurückkehrte. Inhalt der Sporttasche der Marke "Adidas" waren unter anderem fünf Ampullen Methadon à 14ml. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter 0711/87035-0 zu melden.

Warnhinweis: Bereits die Einnahme einer solchen Ampulle Methadon kann unter Umständen zu Atemlähmungen und somit zum Tod führen.

Anzeige