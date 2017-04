Denkendorf (pol) - Am Freitagabend fing ein Gartenhaus im Gewann Lichtäcker Flammen. Verkehrsteilnehmer hatten den Feuerschein von der L 1204 aus gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte den Brand schnell löschen und verhinderte die weitere Ausbreitung des Feuers. Polizeiangaben zufolge, ist die Ursache noch unklar. Am Gartenhaus entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000€.

Anzeige