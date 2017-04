Leinfelden-Echterdingen (pol) - Vor und während eines Kongresses der AfD in der Filderhalle in Leinfelden fanden Protestkundgebungen statt, in deren Verlauf die Polizei laut eigener Aussage eingreifen musste.

Als am Sonntagabend um 19 Uhr in der Filderhalle in Leinfelden der Kongress des AfD-Ortsverbands Filder mit anschließender Kandidatenvorstellung für die Bundestagswahl stattfand, hatten sich eine Stunde zuvor schon Protestierende zu einer angemeldeten Kundgebung versammelt. Etwa 80 vorwiegend dem linken Spektrum zuzurechnenden Personen waren vor Ort.

Schon kurz nach Beginn der Protestkundgebung verließen die Teilnehmer den für die Demonstration genehmigten Bereich und blockierten mehrmals die beiden Zugänge zum Haupteingang. Der Zugang in die Halle war so zeitweise nur über den Seiteneingang möglich. Außerdem drängten die Demonstranten in Richtung des Eingangs, weshalb dort mehrmals geräumt werden musste.

Gegen 20 Uhr verließen die Versammlungsteilnehmer den Bereich vor der Halle und beendeten die Kundgebungen um 20.15 Uhr an der S-Bahn-Haltestelle Leinfelden.

Gegen die beiden Versammlungsleiter wird aufgrund des Verstoßes gegen die von der Versammlungsbehörde erteilten Auflagen ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Zwei Demonstrationsteilnehmer müssen sich wegen Beleidigung von Polizeibeamten verantworten. Zusätzlich wird gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der Eingang der Veranstaltungshalle war bereits in der Nacht zum Sonntag mit linken Parolen besprüht worden.