Filderstadt (pol) - Im Stadtteil Harthausen hat am Dienstagabend, kurz nach 18.00 Uhr, eine 20-Jährige die Vorfahrt missachtet und dabei einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, wurde die ortsunkundige Esslingerin von der Harthäuser Hauptstraße vom Navi ins Wohngebiet geleitet. Dabei fuhr sie an der abknickenden Vorfahrtstraße geradeaus und missachtete die Vorfahrt einer von rechts kommenden 49-jährigen Golf-Fahrerin. So kam es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß. Die 49-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in der Höhe von rund 9.000 Euro.

Anzeige