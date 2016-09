Filderstadt (pol) - Am Freitag gegen 19.15 Uhr kam es in einer Firma der Arthur-B.-Modine-Straße aufgrund eines technischen Defektes an einer Maschine zu einer Rauchentwicklung. Dadurch wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Laut Polizei war die Feuerwehr Filderstadt mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort, musste jedoch nicht mehr eingreifen.

Anzeige