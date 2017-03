Neuffen (pol) - Flammen und Rauch aus dem Schornstein eines Triebwagens der Tälesbahn haben am Sonntagabend, gegen 18.20 Uhr, am Bahnhof Neuffen für Aufregung gesorgt, wie die Polizei heute mitteilte. Beim Einfahren in den Bahnhof bemerkte der Zugführer neben einem starken Brandgeruch, dass Flammen und starker Rauch aus dem Schornstein seines Triebwagens aufstiegen, schaltete den Motor ab und verständigte sofort die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte war von Feuer und Rauch bereits nichts mehr zu sehen. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, kühlte den Triebwagen bis zum Eintreffen der Servicetechniker. Verletzt wurde niemand. Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte ein technischer Defekt die Ursache gewesen sein.

