Bempflingen (pol) - Nach einer starken Rauchentwicklung mussten die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Sonntag, kurz vor 19 Uhr, in die Florianstraße ausrücken. In einem dortigen Wohnhaus war es vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an der Pelletheizung beim Zünden der Heizungsanlage zum Rauchaustritt gekommen. Die Feuerwehr stellte die Anlage ab und belüftete die Räumlichkeiten. Ein Schaden entstand nicht. Die Feuerwehrabteilungen aus Bempflingen und Kleinbettlingen waren mit vier Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugbesatzungen vor Ort.

