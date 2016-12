Leinfelden-Echterdingen (pol) - Am Sonntag gegen 16:55 Uhr ist aus bislang ungeklärten Gründen

ein Brand in einem Container in der Schulze-Delitzsch-Straße ausgebrochen. Da sich in dem Container nur Bauschutt befand, war kein Schaden zu beklagen. Laut Polizei war die Feuerwehr aus Leinfelden-Echterdingen mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften am Brandort.

Anzeige