Esslingen (pol) - Hochwertige PC, Laptops und Fotoausrüstungen sind bei einem Einbruch am vergangenen Wochenende, in der Neckarstraße gestohlen worden, wie die Polizei berichtet. Über ein Fenster hatten sich die Einbrecher zwischen Freitag, 11.30 Uhr, und Montag, 9.15 Uhr, Zugang zu einer Medienproduktionsfirma in der Neckarstraße verschafft. Im Gebäude brachen sie mehrere verschlossene Türen auf und durchsuchten die Räume. Mit ihrer Beute von noch nicht bekanntem Wert flüchteten sie.

Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten vor Ort Spuren. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/310576810 um Hinweise.