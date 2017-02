Esslingen (pol) - Auf zwei im Innenraum eines Mini Cabrio abgelegte Taschen hatte es ein unbekannter Dieb am Sonntagabend in der Schorndorfer Straße abgesehen, so die Polizei. Der Besitzer des Wagens hatte diesen um 20.15 Uhr vor seiner Wohnanschrift abgestellt. Als er nach nur 15 Minuten wieder zu seinem Fahrzeug kam, war das Verdeck aufgeschlitzt und die Taschen, in denen sich unter anderem eine Geocaching-Ausrüstung befand, fehlten. Der Wert des Diebesguts dürfte mehrere Hundert Euro betragen.

