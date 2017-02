Esslingen (pol) - Am Montagabend ist erneut das Verdeck eines Cabrios in der Esslinger Innenstadt beschädigt worden. In der Zeit zwischen 20.10 Uhr und 23 Uhr schlitzte der bislang unbekannte Täter nach Angaben der Polizei das Verdeck eines Saab in der Kanalstraße auf. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Der Schaden ist bislang noch nicht bekannt.

