Esslingen (pol) - Zum wiederholten Mal ist in der Esslinger Innenstadt das Verdeck eines Cabriolets beschädigt worden, so die Polizei. Wie in den vorherigen Fällen wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. In der Zeit zwischen Donnerstagabend, 21 Uhr, bis Freitagmorgen, sieben Uhr, schlitzte der bislang unbekannte Täter das Verdeck eines BMW Z4 an der linken Seite auf. Hierdurch ist ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstanden. Der Pkw war in der Plochinger Straße am Charlottenplatz abgestellt.

