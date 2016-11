Esslingen (pol) - Auf eine bunte Stofftasche hatte es ein Auto-Aufbrecher am Donnerstag, zwischen 8.15 Uhr bis 13.30 Uhr, in Esslingen abgesehen. Der Unbekannte schlitzte an einem Smart Cabrio das Verdeck auf und schnappte sich die sichtbar abgelegte Tasche aus dem Kofferraum. Das Auto stand laut Polizei in der Katharinenstraße gegenüber der Baustellenausfahrt von der Fachhochschule. In der Tasche befand sich ein altes, beinahe wertloses T-Shirt.

