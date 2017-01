Esslingen (pol) - Unbekannte haben am Montag die Dächer zweier Cabrios aufgeschlitzt und dabei erheblichen Schaden angerichtet, so die Polizei. Zwischen 6.30 Uhr und 16 Uhr schnitten sie das Dach eines in der Tiefgarage in der Straße Pulverwiesen geparkten Fiat 500 Cabrio auf und richteten dabei einen Schaden von etwa 3.000 Euro an. In der Achalmstraße schlitzten Unbekannte zwischen 7.40 Uhr und 16.40 Uhr das Dach eines dort geparkten Smart auf. Der Schaden hier ist noch nicht bezifferbar. In beiden Fällen hat das Polizeirevier Esslingen die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-330 um Hinweise.

