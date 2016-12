Esslingen (pol) - Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist erneut an einem Cabrio in Esslingen das Dach aufgeschlitzt worden, so die Polizei, nachdem bereits im Laufe des Freitags beziehungsweise Samstag vergangener Woche drei Fahrzeuge beschädigt worden sind (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen von 25.12.2016/12 Uhr). Am Montag wurde in der Zeit von zehn Uhr bis zwölf Uhr an einem Fiat 500 Cabrio auf dem Parkplatz des Reitvereins in der Römerstraße das Dach im hinteren Bereich aufgeschlitzt. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Anzeige