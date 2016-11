Wernau (pol) - Im Laufe des Wochenendes ist ein Golf Cabriolet auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Esslinger Straße aufgebrochen worden. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, bis Montagmorgen, neun Uhr, schlitzte ein bislang unbekannter Täter das Verdeck des Cabrio auf. Aus dem Fahrzeug baute der Täter das Autoradio aus. Der Unbekannte nahm den Schaltknüppel in Form eines Golfballs sowie eine schwarze Trainingsjacke und eine Flasche Parfüm mit. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07153/9724-0 um sachdienliche Hinweise.

