Esslingen (pol) - Am Samstagabend, kam es beim Zentralen Omnibusbahnhof in der Kollwitzstraße zur Gefährdung eines 11-jährigen Jungen durch den Lenker eines Linienbusses. Der 11-Jährige stieg zusammen mit seinem 54-jährigen Vater aus einem Bus aus und überquerte die Fahrbahn in Richtung Bahnhofsgebäude. Als sich der Junge noch auf der Fahrbahn befand, fuhr plötzlich ein Linienbus vom

Fahrsteig an. Da der Linienbus seine Geschwindigkeit nicht verringerte, musste der 11-Jährige über die Fahrbahn rennen, um einen Zusammenprall mit dem Bus zu verhindern. Nachdem sich der Junge zum

Busfahrer umdrehte, streckte ihm dieser gemäß der Polizei lediglich den Mittelfinger entgegen und fuhr unbeirrt weiter. Die Ermittlungen zu dem verantwortlichen Busfahrer dauern an. Zeugen, welche den Vorfall

beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0711/39 90 an das Polizeirevier Esslingen zu wenden.

Anzeige