Esslingen (pol) - Bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses wurden, wie die Polizei berichtet, am Freitagvormittag in der Brückenstraße sechs Personen leicht verletzt.

Anzeige

Bildergalerie: Auffahrunfall Esslingen

Der 43-jährige Fahrer des mit zehn Fahrgästen besetzten Linienbusses fuhr gegen 11.25 Uhr die Brückenstraße in Richtung Zollbergstraße entlang als er auf Höhe der Einmündung zur Weilstraße zu spät erkannte, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen mussten. In der Folge fuhr er auf ein Auto eines 46-Jährigen auf. Dieser wurde wiederum durch die Kollisionswucht auf den davor stehenden Pkw einer 52-Jährigen geschoben. Der Busfahrer selbst sowie drei weibliche Fahrgäste im Alter von 77 und zweimal 80 Jahren wurden mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Klinikum verbracht, ebenso der Fahrer des Autos und seine 49-jährige Beifahrerin. Der Polo war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Brückenstraße im Bereich der Unfallstelle bis gegen 12.30 Uhr voll gesperrt, es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.