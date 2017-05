Esslingen (pol) - Am Samstagvormittag gegen 10.15 Uhr ist eine 21-Jährige Autofahrerin auf der Neckarstraße in Richtung Bahnhof gefahren. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein Linienbus die dortige, rechte Busspur entlag. Am Ende dieser Spur wechselte die Pkw-Fahrerin den Fahrstreifen, um nach rechts abbiegen zu können. Hierbei übersah die 21-Jährige Fahrerin den Linienbus. Nach Angaben der Polizei leitete der 41-Jährige Busfahrer daraufhin eine Vollbremsung ein, konnte jedoch einen leichten Zusammenprall mit dem Wagen der Frau nicht mehr verhindern. Im Bus stürzten mehrere Personen. Fünf Personen zogen sich leichte Verletzungen zu. Zwei Personen mussten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Es kam zu keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen.

Anzeige