Altbach (pol) - Auf Buntmetall hatten es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 23.30 Uhr und 5 Uhr, in einen metallverarbeitenden Betrieb in der Industriestraße eingebrochen sind.

Durch das gewaltsame Aufbrechen eines Fensters verschafften sich Einbrecher Zugang zur Fabrikationshalle der Firma. Dort ließen sie insgesamt acht Rollen mit Federbandstahl mitgehen. Diese Rollen aus einer Messing- und einer Zinn-Bronze-Legierung haben einen Wert von etwa 3.000 Euro. Zudem beschädigten sie eine hochwertige Messlehre, wodurch sich der angerichtete Schaden zusätzlich noch auf mehr als 3.500 Euro beziffert. Die gestohlenen Stahlrollen haben jeweils ein Gewicht von etwa 50 Kilogramm und dürften mit einem Transporter weggeschafft worden sein. Der Polizeiposten Plochingen hat nach der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07153/3070 um Hinweise.