Stuttgart (pol) - In einem ICE zwischen Mannheim und Stuttgart entwendete ein 23-Jähriger am Freitag (03.02.2017) gegen 10:45 Uhr offenbar die Geldbörse eines schlafenden Reisenden, so die Polizei. Eine Frau, welche die Tat beobachtete, machte den 34-jährigen Mann auf den Diebstahl aufmerksam, woraufhin dieser die Bundespolizei alarmierte. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Dieb nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Stuttgart vorläufig fest. Den Geldbeutel des Opfers ohne Inhalt fanden die Bundespolizisten im Rucksack des Tatverdächtigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 23-Jährige am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaft anordnete. Bundespolizisten lieferten den mutmaßlichen Taschendieb anschließend in eine Justizvollzugsanstalt ein.

