Leinfelden-Echterdingen (pol) - Mehrere hundert Brillen und Brillengestelle haben Unbekannte laut Polizei bei einem Einbruch in ein Optikergeschäft in der Nacht von Dienstag, 19 Uhr, auf Mittwoch, 8.30 Uhr, gestohlen. Auf noch ungeklärte Weise drangen die Einbrecher in den Verkaufsraum des Fachgeschäftes in der Hauptstraße ein und durchsuchten dort sämtliche Schränke und Schubladen. Offenbar zielgerichtet ließen sie besonders hochwertige Brillen und Brillengestelle vorwiegend der Marken Lacoste, Ray Ban und Boss mitgehen. Der Wert des Diebesgutes dürfte sich ersten Schätzungen nach auf annähernd 100.000 Euro beziffern.

Kriminaltechniker sicherten Spuren. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/903770 um Hinweise.