Dettingen unter Teck (pol) - In der Nacht zum Donnerstag wurden Bewohner der Ortsmitte durch laute Knallgeräusche aus dem Schlaf gerissen. Um 23.15 Uhr verständigten besorgte Bürger die Polizei. Diese stellte fest, dass der an einem Wohngebäude in der Mittlere Straße angebrachte Metallbriefkasten auf unbekannte Weise gesprengt worden war. Durch umherfliegende Teile wurde ein gegenüber geparkter Pkw beschädigt.

Anwohner beobachteten unmittelbar nach den Knallgeräuschen zwei dunkel gekleidete Personen in Kapuzenshirts, vermutlich Jugendliche, welche sich am Ereignisort aufgehalten hatten und zügig in Richtung Kirchheimer Straße entfernten. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass bislang noch unbekannte Jugendliche übriggebliebene Silvesterböller angezündet und in den Briefkasten geworfen haben. Es entstand dabei Schaden in Höhe von rund 700 Euro. Verletzt wurde niemand. Da das betroffene Wohngebäude als Asylunterkunft genutzt wird, werden die weiteren Ermittlungen von der Kriminalpolizei übernommen. Hinweise auf eine fremdenfeindliche Straftat liegen derzeit aber nicht vor.