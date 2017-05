Altenried (pol) - Am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr ist bei der Polizei eine Meldung über den Brand eines Gartenhäuschens auf einem Wiesengrundstück im Gewann Gründle zwischen Altenried und Neckartenzlingen eingegangen. Wie die Polizei berichtet, meldeten Spaziergänger den Vorfall. Als Polizei und Feuerwehr an der Örtlichkeit eintrafen, hatten die Brandentdecker das Feuer größtenteils mit Wasser aus Regentonnen abgelöscht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro an der Gebäudefront. An dem Gartenhäuschen konnte noch ein glühender Holzkohlegrill festgestellt werden. Vermutlich war es hier zu einem Funkenflug gekommen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Die Feuerwehr Neckartenzlingen war mit drei Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort.

