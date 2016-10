Leinfelden-Echterdingen (pol) - Am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr ist der Feuerwehr ein Kellerbrand in der Goldäckerstraße in Leinfelden-Echterdingen, Ortsteil Echterdingen, gemeldet worden. Die Feuerwehr rückte laut Polizei mit sechs Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften an und konnte den Brand eines Wäschetrockners im Keller rasch löschen. Der ebenfalls zum Brandort angerückte Rettungsdienst musste nicht tätig werden. Am Gebäude selbst entstand kein Schaden. Der Wäschetrockner wurde total beschädigt und ist nicht mehr benutzbar.

