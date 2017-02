Neckartenzlingen (pol) - Am Sonntag hat gegen 15.30 Uhr ein Brandmelder ausgelöst und so die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Brandenburger Straße in Neckartenzlingen vor Schlimmerem bewahrt.

Wie die Polizei berichtet, hörte ein Bewohner des Hauses den Alarm des Brandmelders in einer Wohnung im Erdgeschoss. Da niemand die Wohnungstür öffnete und er bereits Brandgeruch ausmachen konnte, rief der Mann den Notruf. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits sämtliche Hausbewohner das Gebäude verlassen. Nachdem die Feuerwehrmänner die Wohnungstür öffneten, war schon die gesamte Wohnung voller Rauch. Die Wohnungsinhaber hatten beim Verlassen der Wohnung zwei Gefäße mit brennenden Kerzen übersehen. Hierdurch waren ein Handtuch sowie eine in der Nähe abgelegte Decke in Brand geraten. Durch das schnelle Handeln des Mitbewohners und das Einschreiten der Feuerwehr konnte größerer Schaden verhindert werden. Es entstand lediglich ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.