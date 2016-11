Esslingen (pol) - Am späten Freitagnachmittag haben Mitarbeiter des Klinikums der Feuerwehr mitgeteilt, dass in einer Station für Schwerverletzte Brandgeruch im Bereich der Klimaanlagenbelüftung wahrgenommen wurde. Daraufhin rückte die Feuerwehr Esslingen mit acht Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit 13 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften sowie die Polizei mit mehreren Streifenbesatzungen zur Einsatzstelle aus. Durch die Feuerwehr konnte kein Brand festgestellt werden, so dass kurze Zeit später der Alarm aufgehoben werden konnte. Laut Polizei bestand für die Patienten sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Besucher zu keiner Zeit eine Gefahr.

