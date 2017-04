Esslingen (pol) – Ein Brandalarm hat am gestrigen Montagmittag in der Käthe-Kollwitz-Schule in der Steinbeisstraße in Esslingen für Aufregung gesorgt, wie die Polizei mitteilte. Gegen 13.40 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage aus und Schüler und Lehrer verließen das Gebäude. Die zeitgleich alarmierte Feuerwehr, die mit 22 Einsatzkräften rasch vor Ort war, konnte schnell aber Entwarnung geben.

Leichte Rauchentwicklungen die bei Lötarbeiten im Rahmen des Unterrichts entstanden waren, hatten die Rauchmelder aktiviert und den Alarm ausgelöst.

Nach kurzer Belüftung des Raumes durch die Feuerwehr konnten die Schüler und Lehrer nach kurzer Zeit wieder in die Unterrichtsräume zurück. Verletzt wurde niemand, ein Schaden entstand nicht.

