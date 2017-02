Kirchheim-Jesingen (red) - Am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr kam es in der Kirchheimer Strasse zu einem Brand in einem Gebäude der Scientology. Nach ersten Informationen hat ein Scientology Angehöriger eine Fußmatte angezündet und zwar aus Frust wie er von den anderen Mitgliedern behandelt wurde. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei vor Ort verhaftet. Die Mitglieder der Scientology hinderten die Feuerwehr am Betreten des Gebäudes, woraufhin der Einsatz abgebrochen wurde.

Bildergalerie: Brand in Scientology-Gebäude