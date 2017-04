Nürtingen (pol) - Ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro ist beim Brand eines Schuppens am Montagmorgen in der Jakobstraße entstanden, berichtet die Polizei. Die Besitzer waren kurz vor 5.30 Uhr durch Brandgeräusche wachgeworden und sahen von ihrem Schlafzimmerfenster aus, dass es in dem freistehenden Gebäude lichterloh brannte.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei wenig später an der Brandstelle eintrafen, brannte der Schuppen zwischen den Wohnhäusern bereits lichterloh. Da kurzzeitig eine Gefahr für die umliegenden Wohnhäuser bestand, wurden die Bewohner aufgefordert, die Wohnhäuser zu verlassen. Sie konnten, nachdem die Gefahr gebannt war, in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften vor Ort war, musste das noch verschlossene Tor aufbrechen und hatte das Feuer gegen 6.35 Uhr schließlich gelöscht. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis kurz vor acht Uhr. Im Schuppen waren ein Wohnwagen, ein Pkw-Anhänger, ein Motorrad, sowie Gartengeräte und -möbel abgestellt. Der Schuppen bestand aus einer Holzkonstruktion und brannte vollständig aus. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde noch die Giebelwand des angrenzenden Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.

Kriminaltechniker haben die Ermittlungen an der Brandstelle aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen gegenwärtig nicht vor. Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst mit 13 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen, sowie die Polizei mit drei Besatzungen im Einsatz.