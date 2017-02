Weilheim an der Teck (pol) - Auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei beim Ortsteil Egelsberg ist es am Donnerstagabend, gegen 21.30 Uhr, zu einem Brand gekommen. Unbekannte entzündeten laut Polizei in einem ehemaligen Gewächshaus die herabhängenden Reste einer Beschattungsfolie. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand und konnte eine weitere Ausdehnung innerhalb der jeweils etwa 45 Meter langen Gewächshäuser verhindern. Da die gesamte Anlage bereits seit Jahren stark beschädigt war, entstand durch das Feuer kein zusätzlicher Schaden. Ein technischer Defekt kann als Ursache ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Für die Tiere und Angehörige eines Wanderzirkus, welcher aktuell auf dem Gelände sein Winterquartier aufgeschlagen hat, bestand keine Gefahr.

