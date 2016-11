Nürtingen (pol) - Zu einem kleineren Brand in einem Einfamilienhaus sind die Rettungskräfte am Mittwochnachmittag in den Finkenweg von Zizishausen ausgerückt. Gegen 15.15 Uhr geriet aufgrund eines technischen Defekts an der Leitung oder der Verlängerungssteckdose ein Trockner in der Waschküche im Keller in Brand. Die beiden Bewohnerinnen wurden durch die ausgelösten Rauchmelder auf diesen aufmerksam und versuchten zunächst, selbst die Flammen zu löschen. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer zu bekämpfen und ein Ausbreiten zu verhindern. Es waren 22 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen vor Ort. Die beiden Frauen wurden vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren, da sie den Rauch eingeatmet hatten. Beim Brand wurde der Trockner beschädigt und die Wände mit Ruß verschmutzt.

