Ostfildern (red) - Am frühen Freitagmorgen kam es in der Ostfilderner Parksiedlung zu einem Brand in einer Gaststätte am Herzog-Philipp-Platz. Um 2.01 Uhr wurde die Feuerwehr Ostfildern alarmiert. Das Feuer war im Bereich des Tresens ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte den Brand allerdings schnell unter Kontrolle. Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus mit Laden- und Geschäftsräumen im Erdgeschoss und mit Wohnräumen in den darüber liegenden vier Stockwerken. Die Gaststätte war zum Zeitpunkt des Feuers bereits geschlossen, es befanden sich keine Gäste und Mitarbeiter darin.

Die direkt über der Brandstelle liegenden Wohnungen wurden für die Dauer der Löscharbeiten geräumt. Durch die tiefen Temperaturen mit etwa minus zehn Grad Celsius fror das Löschwasser sofort auf Straßen und Wegen und bildete Glatteis. Der Notdienst des städtischen Baubetriebshofs streute die betroffenen Stellen. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Ostfildern mit den Abteilungen Nellingen und Ruit mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen, der Rettungsdienst sowie zwei Streifen der Polizei.