Nürtingen (pol) - Einem aufmerksamen Wohnungsnachbarn ist es zu verdanken, dass der Brand eines Ölofens am frühen Samstagmorgen im Birkenweg rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte. Gegen 04.30 Uhr hatte er Brandgeruch wahrgenommen, worauf er sich sofort in die darunter liegende Wohnung eines betagten Ehepaares begab. Dort stellte er in der Küche ein offenes Feuer im Bereich des Ölofens fest, welches er geistesgegenwärtig nach vor Eintreffen der Feuerwehr mit Wasser ablöschte. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich der 98-jährige Wohnungsinhaber, seine 96-jährige Ehefrau und eine 76-jährige Haushaltshilfe in der Wohnung. Aufgrund der starken Rauchentwicklung erlitten alle Drei sowie der Brandentdecker eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden ärztlich behandelt. Die alarmierte Feuerwehr Nürtingen war mit 4 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Als Ursache des Brandes kommt ein technischer Defekt am Ölofen in Betracht. Die Ermittlungen hierzu dauern an. In der Küche entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

