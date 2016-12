Nürtingen (pol) - Zu einem brennenden Mülleimer ist am Sonntagnachmittag die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften in die Galgenbergstraße ausgerückt, so die Polizei. Ein Passant bemerkte gegen 13.30 Uhr das Feuer und rief über Notruf an. Als Verursacher konnte durch die Polizei ein 35-jähriger Bewohner ermittelt werden, der noch nicht abgekühlte Asche eines Ofens in den Müll geschüttet hatte. Außer dem beschädigten Mülleimer gab es keinen weiteren Schaden.

