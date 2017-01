Aichtal (pol) - Ein Schaden in Höhe von zirka 5.000 Euro ist bei einem Mülltonnenbrand am Montagmorgen in Grötzingen entstanden, so die Polizei. Ein Postbote bemerkte gegen 8.45 Uhr das Feuer in der Garage eines Wohnhauses in der Eichendorffstraße. Ein Nachbar versuchte zunächst vergeblich, mit einem Feuerlöscher die Flammen zu ersticken. Erst der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften ausrückte, gelang es, den Brand rasch zu löschen und ein Übergreifen zu verhindern. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

Anzeige