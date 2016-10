Esslingen (pol) - Nach einem Feuerausbruch in einer Deckenlampe rückten am frühen Donnerstagmorgen, kurz vor vier Uhr, die Feuerwehr und Polizei zu einem Firmenanwesen in die Zeppelinstraße aus.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatten die Beschäftigten das Feuer bereits gelöscht. Mittels eines Hubwagens konnten sie die in vier Meter Höhe angebrachte Lichtquelle erreichen und mit einem Feuerlöscher die Flammen ersticken, berichtet die Polizei. Die Lampe dürfte aufgrund eines Kurzschlusses im Innern des Gehäuses in Brand geraten sein. Bis auf die Deckenlampe entstand kein Schaden. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 24 Mann im Einsatz.