Reichenbach (red) - Am Montagmittag gegen 11.30 Uhr kam es in der Stuttgarter Strasse in Reichenbach bei der Firma Starmix zu einem Brand eines Elektroverteilerkastens. Die Firma wurde komplett geräumt.

Bildergalerie: Brand bei Starmix in Reichenbach

Die Feuerwehren aus Reichenbach und Lichtenwald waren mit fünf Fahrzeugen vor Ort. Mit mehreren Trupps wurde der Brand gelöscht und das Gebäude wurde belüftet. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen vor Ort. Personen kamen nach Polizeiangaben nicht zu Schaden.