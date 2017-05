Wolfschlugen (pol) - Am Sonntagnachmittag ist es auf dem Balkon einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brunnenstraße zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei berichtet, bemerkte eine Anwohnerin gegen 17 Uhr zufällig das Feuer und verständigte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort eintrafen, stand der Balkon bereits komplett in Flammen. Da auf Rufen und Klopfen niemand in der Wohnung reagierte, wurde die Wohnungstür eingetreten. In der Wohnung befanden sich keine Personen, lediglich ein Hund, der unversehrt ins Freie gebracht werden konnte.

Die Feuerwehr-Abteilungen aus Wolfschlugen und Nürtingen, die mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort kamen, hatten das Feuer schnell gelöscht und konnten somit ein Ausbreiten der Flammen auf die Wohnung und das restliche Gebäude verhindern. Nach den bisherigen Feststellungen dürfte der Brand im Bereich eines in einer Ecke auf dem Balkon abgestellten Sofas ausgebrochen sein. Nach Angaben der Bewohner hatten diese die Wohnung gegen 14.45 Uhr verlassen und kehrten gegen 18 Uhr wieder nach Hause zurück. Die Brandursache ist bislang noch nicht bekannt.

Kriminaltechniker untersuchen am Montag die Brandstelle. Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr war noch der Rettungsdienst mit 26 Einsatzkräften vor Ort. Personen wurden nicht verletzt.