Baltmannsweiler (pol) - Ein BMW 3er Cabrio ist am Freitag, gegen 11.45 Uhr, auf einem stark abschüssigen Grundstück in der Schurwaldstraße weggerollt. Das Fahrzeug war abgestellt, aber nicht ausreichend gegen gesichert worden. Der Wagen rollte über die Schurwaldstraße mehrere hundert Meter über eine Wiese, durchbrach am Ende der Wiese eine Hecke, schoss über den nachfolgenden Abhang über ein etwa zehn Meter tiefer gelegenes Gartengrundstück, bevor er mit der Front voraus in einem Graben einschlug. Zwei Personen, die gerade in dem Gartengrundstück arbeiteten, kamen mit dem Schrecken davon, als der BMW im Tiefflug über ihr Grundstück schoss. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Schaden an dem BMW wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Die Kosten für die Bergung in dem schwer zugänglichen Gelände können noch nicht beziffert werden.

Anzeige