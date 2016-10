Leinfelden-Echterdingen (pol) - Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Samstag, gegen 15.10 Uhr, auf der Plieninger Straße im Stadtteil Echterdingen ereignet hat. Ein 24-Jähriger war mit seinem BMW auf der Plieninger Straße stadtauswärts unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein 39-Jähriger mit seinem Quad Polaris abbremste um nach rechts in die Hugo-Eckener-Straße einzubiegen. Er krachte ins Heck des Quads, wodurch dessen Fahrer auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Der Quadfahrer, der einen Helm trug, wurde so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das Quad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird laut Polizei auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Anzeige