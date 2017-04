Ludwigsburg (pol) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Montag gegen 12.45 Uhr ein BMW in Brand. Er war laut Polizei zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Esslingen unterwegs. Der 42-jährige Fahrer bemerkte den Qualm, der aus seinem Motorraum quoll, rechtzeitig und hielt auf dem Standstreifen an. Zwölf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wendlingen rückten daraufhin mit drei Fahrzeugen aus und übernahmen die Löschmaßnahmen vor Ort. Zwischen 13 und 14 Uhr war der rechte Fahrstreifen gesperrt, da die Autobahnmeisterei den Asphalt überprüfen musste.

Der beschädigte Fahrbahnbelag muss nun instand gesetzt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit noch nicht fest.